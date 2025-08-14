Мест в отелях нет, сувениры на подходе: Анкоридж готовится к саммиту РФ и США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

В городе усилены меры безопасности.

Саммит лидеров России и США вызвал на Аляске такой ажиотаж, что в гостиницах практически нет свободных мест. Так что представителей СМИ уже предлагают поселить на местном стадионе.

В Анкоридже усилены меры безопасности. Корреспондент «Известий» Владимир Артюхов сумел подобраться к военной базе, где должны встретиться Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Вот здесь, можно обратить внимание, начерчена синяя линия, за которую заступать нельзя. Здесь уже, по сути, начинается военная база, переступаю шаг, здесь уже полная свобода и можно записывать что угодно, но это пока. Скорее всего, пятнадцатого числа здесь будет все гораздо строже», — отмечает корреспондент.

Тем временем, крупнейшие сувенирные магазины Анкориджа готовятся выпустить продукцию, посвященную саммиту двух лидеров. Скоро на прилавках могут появиться футболки, кепки, флажки, монеты, а также фигурки политиков.

Ну а в Европе не прекращаются безуспешные попытки стать частью исторического события. По данным Wall Street Journal, лидеры Старого света хотели добиться участия в переговорах — для себя или хотя бы для Киева. Но Трамп на это не согласился. И более того, заявил, что присутствие Зеленского могло все испортить.

