Ушаков назвал украинский кризис центральной темой встречи Путина и Трампа
После саммита президенты подведут итоги обсуждения
Обсуждение украинского кризиса займет центральное место на предстоящих переговорах между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом 14 августа сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, «центральной темой будет урегулирование украинского кризиса», учитывая недавние обсуждения, состоявшиеся в Кремле 6 августа с участием специального посланника США Стива Уиткоффа.
Он также отметил, что в ходе встречи будут рассмотрены более широкие вопросы, касающиеся обеспечения мира и безопасности.
После завершения переговоров Путин и Трамп подведут итоги обсуждений, что позволит оценить результаты встречи и выработать дальнейшие шаги в российско-американских отношениях.
Также Юрий Ушаков сообщил, что саммит президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске начнется около 11:30 по местному времени 15 августа, что соответствует 22:30 мск.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Анкоридже усилены меры безопасности накануне встречи Путина и Трампа.
