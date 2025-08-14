Ушаков назвал украинский кризис центральной темой встречи Путина и Трампа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

После саммита президенты подведут итоги обсуждения

Обсуждение украинского кризиса займет центральное место на предстоящих переговорах между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом 14 августа сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, «центральной темой будет урегулирование украинского кризиса», учитывая недавние обсуждения, состоявшиеся в Кремле 6 августа с участием специального посланника США Стива Уиткоффа.

Он также отметил, что в ходе встречи будут рассмотрены более широкие вопросы, касающиеся обеспечения мира и безопасности.

После завершения переговоров Путин и Трамп подведут итоги обсуждений, что позволит оценить результаты встречи и выработать дальнейшие шаги в российско-американских отношениях.

Также Юрий Ушаков сообщил, что саммит президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске начнется около 11:30 по местному времени 15 августа, что соответствует 22:30 мск.

