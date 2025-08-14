В Ростове-на-Дону 13 человек пострадали из-за атаки украинского дрона

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Несколько многоквартирных домов получили повреждения в результате инцидента.

В Ростове-на-Дону 13 человек получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом 14 августа сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его данным, в медицинские учреждения города уже доставлены двое пострадавших в тяжелом состоянии, еще 11 человек с ранениями находятся в пути в больницу. Глава региона отметил, что количество пострадавших может уточняться по мере поступления новых сведений.

Кроме того, в результате атаки были повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Власти продолжают оценивать последствия инцидента и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в период с 20:00 13 августа до 07:00 14 августа российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку 44 беспилотных летательных аппаратов, запущенных украинскими боевиками. Согласно информации от ведомства, большинство беспилотных летательных аппаратов было обнаружено и перехвачено в южных регионах и над водными пространствами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.