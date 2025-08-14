ФСБ показала карту радиуса поражения украинских ракет «Сапсан»

Фото: © РИА Новости

Под ударом могли оказаться значительные территории России.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 14 августа опубликовала карту радиуса возможного поражения украинскими ракетами оперативно-тактического комплекса «Сапсан».

На представленной схеме видно, что под ударом могли оказаться значительные территории Центральной России, включая Московский регион, а также практически вся Беларусь, включая ее столицу.

В тот же день стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) предотвратили разработку ОТРК «Сапсан» со стороны Украины. Российские военные нанесли удары по четырем объектам украинского военно-промышленного комплекса, которые были связаны с производством данного комплекса, способного атаковать на расстоянии до 750 км.

Кроме того, ФСБ раскрыла детали совместной операции с Минобороны России, направленной на предотвращение разработки ОТРК «Сапсан» украинскими силами. По информации ведомства, сведения о начале производства ракеты были получены еще в 2024 году.

Специалисты смогли выявить объекты, задействованные в разработке «Сапсана», а также выяснили, что германская сторона принимала участие в финансировании ракетной программы ВСУ. В ходе расследования были собраны компрометирующие материалы на руководителей украинского ВПК, обсуждавших детали создания ОТРК.

