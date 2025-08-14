Российские компании начали ограничивать переписки в зарубежных мессенджерах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова; 5-tv.ru

Общение с клиентами переносится на корпоративные платформы.

Российские компании ограничивают общение в зарубежных мессенджерах. Как выяснили «Известия», пока это касается в основном деловой переписки. Контакты с клиентами, а также решение всех рабочих вопросов переносят на корпоративные платформы.

Особое внимание уделяют борьбе с утечкой данных. Защищают доступ к системам и аккаунтам. Вводят многоступенчатую идентификацию. Все это меры борьбы с кибермошенниками.

