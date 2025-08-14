Боевика ИГ* Боташева экстрадировали в Россию

Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; 5-tv.ru

Уроженец Карачаево-Черкесии участвовал в боях с правительственными войсками Сирии.

Боевика запрещенной террористической организации ИГ* экстрадировали в Россию. Руслана Боташева под конвоем доставили в Москву.

Житель Карачаево-Черкесии числился в международном розыске с 2015-го. Именно тогда, судя по материалам дела, он вступил в ряды экстремистского движения. Вместе с другими боевиками Боташев охранял отряды террористов, которые занимались минированием в Алеппо. И участвовал в боях с правительственными войсками Сирии.

Его задержали во Франции несколько лет назад. Но только сейчас Париж согласился его выдать по запросу Генпрокуратуры.

* — Террористическая организация, запрещенная в РФ