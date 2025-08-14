Полный хаос: Сеул за несколько минут затопило из-за шторма

Сеул за несколько минут затопило из-за шторма

Фото, видео: www.globallookpress.com/Wang Yiliang; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Уже есть три жертвы стихии.

На улицах Сеула сейчас хаос из-за наводнения. На столицу Южной Кореи обрушился шторм такой силы, что город затопило за несколько минут.

Подземные парковки затоплены практически по самый потолок. Парализовано движение транспорта. Жертвами стихии уже стали три человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что курортный район Хоста затопило в Сочи. Из-за подтопления собрались пробки на федеральной трассе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.