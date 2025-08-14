Вулкан Ключевской может помешать саммиту на Аляске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

В регионе введен «оранжевый» код авиационный опасности.

Встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске может помешать вулкан Ключевской. Этим утром он выбросил новое облако пепла.

В регионе введен «оранжевый», почти наивысший код авиационной опасности. Ранее даже согласовали обходные маршруты из стран Азии в Северную Америку, минуя опасную зону. А на западе Аляски вовсе отменили почти все рейсы.

