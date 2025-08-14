«Сапсаны» не полетят»: как Россия сорвала создание ракетного комплекса на Украине

Фото, видео: Ахметов Вадим/ТАСС; 5-tv.ru

ВС РФ нанесли комбинированные удары по многочисленным цехам и заводам. Координаты были получены благодаря ФСБ.

Россия сорвала планы Украины по производству ракетных комплексов «Сапсан». Киев планировал использовать такое оружие для ударов вглубь России — ракеты могли долететь до Москвы или Минска. А их производство финансировало правительство Германии. С деталями уникальной спецоперации ознакомился корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Эта совместная операция Минобороны России и ФСБ может войти в учебники истории. Массированный удар наших военных по производственным базам Украины уничтожил планы киевского режима создать собственную ракетную программу.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Сапсан» были предназначены для ударов вглубь России. С радиусом действия до 750 километров, в зону поражения попадала почти вся центральная часть нашей страны и Белоруссии. За основу комплекса были взяты советские разработки.

Макет «Сапсана»: длина — семь метров, вес боевой части — почти 500 килограммов, скорость — 5,2 маха. Но теперь угроза ликвидирована.

«В ходе реализованного ФСБ России комплекса мероприятий получена упреждающая информация о разработке и начале производства украинской стороной комплекса „Сапсан“, в том числе точные координаты зданий, сооружений и предприятий, задействованных в создании ракетных комплексов, а также средств ПВО», — заявили в ФСБ России.

Наши спецслужбы получили доступ к камерам видеонаблюдения на украинских предприятиях, производивших компоненты к «Сапсану». Уникальные кадры: расположения цехов с боеприпасами, позиции западных установок ПВО, прикрывающие производство от налетов. Ценную информацию нашим оперативникам удалось узнать и из перехваченных разговоров сотрудников заводов.

«К нам заедет пэвэошный комплекс типа Patriot на „сжигалку“. Он как строительный контейнер закамуфлированный. И в случае, если он приведен в боевую готовность, то он открывается… Это будет рэбовская установка против БПЛА. Вот эти разведчики, которые наводят на цель, она их будет слепить», — говорят на аудиозаписи.

ФСБ узнала точные координаты производственных баз «Сапсана» в Днепропетровской, Сумской и Житомирской областях, а Минобороны России нанесло комбинированные удары.

В итоге уничтожены цеха Павлоградского химического завода, где производили и хранили твердое топливо для украинского ОТРК. Павлоградский механический завод, на нем собирали двигатели, корпуса и боевые части ракет. Шосткинский завод «Звезда» и ГОСНИИ химических продуктов, производящие порох и реактивное топливо для огнеметных систем. Также разгромлены запасные цеха в селе Вакаленчук, куда планировали эвакуировать производство «Сапсанов». Теперь для реализации собственной ракетной программы у Киева ничего нет.

«Уничтожение данного комплекса и мест его производства играет принципиальную роль для того, чтобы этот комплекс не применялся против Российской Федерации, ее вооруженных сил, против мирных граждан, а также против предприятий по производству оборонной продукции», — отметил историк войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

А ставки были сделаны колоссальные, в том числе и на западе. Германия, которая не может поставлять Украине свои крылатые ракеты Taurus, фактически спонсировала производство «Сапсанов». 28 мая во время встречи с Зеленским это прямо подтвердил немецкий канцлер Мерц.

«Мы профинансируем систему Starlink, и наши министры обороны договорились о финансировании производства ракеты Украиной без ограничения по дальности. Украина сможет запускать ракеты по районам за пределами своей территории», — заявлял канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Дальнейший план озвучил немецкий генерал Кристиан Фройдинг.

«Мы начали эту инициативу только в конце мая, но надеемся, что ВСУ получат ракеты большой дальности уже в конце июля», — говорил Фройдинг.

В предвкушении начала серийного производства «Сапсанов» от недвусмысленных заявлений не мог сдержаться и Зеленский.

«Конечно, публично мы не можем говорить об имеющихся планах, о наших возможностях. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика — ключевые элементы. Все должны производить мы», — отмечал Зеленский.

Производить планировали 200 ракет в месяц. Но удержать в секрете координаты заводов от наших ФСБ и Минобороны не смогли. Это очевидный провал украинских спецслужб в лице сотрудника СБУ Александра Девяткина, который отвечал за контрразведывательное направление ракетной программы.

«Уникальная операция по уничтожению технологий, цехов, разработок. А чтобы восстановить, потребуются долгие месяцы, если не годы», — подчеркнул военный аналитик, кандидат исторических наук Вадим Мингалев.

Совместная спецоперация Минобороны и ФСБ России стала примером крупнейшего взаимодействия наших ведомств. Нанесен колоссальный удар и по украинскому ВПК, и по репутации киевского режима.

