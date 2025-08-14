Германия направит 500 млн долларов на военную помощь Украине

Фото: Michael Matthey/ТАСС

Средства пойдут на закупку систем ПВО и другого вооружения в рамках нового механизма PURL.

Правительство Германии выделит до 500 млн долларов на поставки вооружения Украине в рамках нового механизма Priority Ukraine Requirements List (PURL — список приоритетных требований Украины. — Прим. ред.). Об этом 13 августа сообщили в Министерстве иностранных дел ФРГ.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что целью программы является обеспечение Киева наиболее востребованной военной техникой. Финансирование станет частью одного из первых комплексных пакетов поддержки, который Германия реализует совместно с союзниками. В проекте также участвуют европейские государства, Канада и США, а координацию и контроль за его исполнением будет осуществлять НАТО.

В рамках поставок планируется передать критически важные системы противовоздушной обороны и другое оборудование. По данным МИД, общая сумма военной помощи, оказанной Германией Украине за весь период, уже приблизилась к 40 млрд евро.

