Силы ПВО РФ сбили более 40 украинских дронов над регионами страны за ночь

Большинство аппаратов удалось перехватить над Черным морем и в южных областях.

За ночь с 20:00 13 августа до 07:00 14 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата боевиков Вооруженных сил Украины над различными территориями страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, значительная часть дронов была перехвачена в южных районах и над акваториями. Так, 14 аппаратов сбили над Черным морем, девять — над Волгоградской областью, четыре — над Краснодарским краем. Кроме того, по семь беспилотников уничтожили над Республикой Крым и Ростовской областью. Еще два аппарата были ликвидированы в небе над Белгородской областью, а один дрон обезвредили над Азовским морем.

В Минобороны уточнили, что все перехваченные беспилотники были самолетного типа и представляли угрозу для объектов на территории России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь с 12 на 13 августа силы ПВО России успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего было перехвачено и уничтожено 46 БПЛА. Инцидент произошел в нескольких регионах страны и над акваторией Азовского моря.

