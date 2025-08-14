ВСУ ударили по зданию правительства в Белгородской области

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал всех жителей быть предельно осторожными и прислушиваться к сигналам оповещения об опасности.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. Об этом в своем официальный Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Шел пешком, в это время ударили по зданию правительства области, есть небольшие повреждения. С ситуацией справимся!» — отметил глава области.

Гладков также поделился видео с места происшествия. Губернатор региона призвал всех жителей быть предельно осторожными и прислушиваться к сигналам оповещения об опасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили дома. В двух жилых домах ударная волна выбила окна, в одном из них оборвало электрические провода, оставив жильцов без света. Еще по одному адресу пострадала крыша дома, сломаны навес и хозпостройки.

Атаки со стороны боевиков ВСУ на российские регионы происходят регулярно с начала специальной военной операции, о старте которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.