Руководство украинского ВПК занималось оформлением сотрудников на полставки для получения «брони» от службы.

Для получения полных сведений о предприятиях, задействованных в производстве украинского ОТРК «Сапсан», сотрудники ФСБ России проникли на объекты, участвующие в реализации проекта. Ведомство опубликовало компрометирующие записи переговоров ряда лиц, касающиеся разработки вооружения.

Уточняется, что военно-промышленный комплекс Украины планировал выпускать до 200 «Сапсанов» в месяц. Также было установлено, что на территорию Павлоградского механического завода (ПМЗ) должны были доставить систему типа Patriot под видом закамуфлированного строительного контейнера. К тому же, планировалась установка системы РЭБ против российских дронов-разведчиков.

Также были получены сведения, что руководство украинского ВПК занималось оформлением сотрудников на полставки для получения «брони» от ТЦК (Территориальные центры комплектования, украинский аналог военкомата. — Прим. ред.), проводили мошеннические действия с государственными оборонными заказами.

Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России нанесли удары по объектам военно-промышленной инфраструктуры Украины, которые участвовали в разработке оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан». Вооружение предназначалось для нанесения ударов дальностью до 500-750 километров вглубь России, по мирным территориям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса и цехам, где производятся дроны боевиков ВСУ дальнего радиуса действия.

