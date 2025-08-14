Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

В ближайшие дни гостей ждут различные активности, мастер-классы, прогулки с животными и многое другое.

Ленинградский зоопарк — один из старейших в России — отмечает сегодня свое 160-летие. Удивительный уголок живой природы в центре Петербурга готовится с размахом отпраздновать солидную дату. В ближайшие дни гостей ждут различные активности, мастер-классы, прогулки с животными и многое другое. Но впереди у зоопарка не только празднование. О прошлом и будущем легендарного места рассказывает корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Петербуржцы уже представляют, как на фоне шпиля Петропавловской крепости смотрелись бы ушастые лаосские великаны — слоны, которых пожелал подарить зоопарку президент республики.

Первые слоны появились в Северной столице еще в 19 веке. Почти сразу после открытия зоосада. Те посетители, что постарше, даже застали гигантов из Азии и Африки.

На этой территории стояло здание еще дореволюционной постройки. После войны оно оставалось единственным, где могли разместиться и слоны, и жирафы.

Елена Попова работает в зоопарке 43 года, вспоминает — первое, что увидела, когда пришла сюда в 1982-м — новоселье жирафов. Со стороны это напоминало первомайскую демонстрацию.

«Им сделали такой проход от старого здания к новому. Жираф, если кто-то выше него, считается в иерархии, это значит он главный. Поэтому надо было поднять транспорант повыше голов, и внизу люди шли со щитами», — рассказала лектор-методист просветительского отдела Ленинградского зоопарка Елена Попова.

А посетители вспоминают, как впервые увидели здесь животных, которых прежде знали только по картинкам.

Знают посетители и о том, что в истории зоопарка есть мрачная страница. В блокаду вывезти из города удалось только небольшую часть животных.

Смотрительница Евдокия Дашина в морозные блокадные зимы носила воду из проруби, чтобы напоить и помыть свою подопечную — бегемотиху Красавицу. Когда на улицах разрывались снаряды, обнимала и успокаивала ее. Красавица выжила. И стала для ленинградцев одним из символов победы жизни над смертью.

«Это была потребность людей увидеть хоть что-то живое, а тем более бегемот многие помнили, знали, видели до войны. Красавица — вот она! Пришли — вот она. В общем-то и не очень худая, вполне себе существует», — рассказала лектор-методист просветительского отдела Ленинградского зоопарка Елена Попова.

Сегодня зоопарк — одна из главных точек притяжения во всем Петербурге. Ежедневно его посещают тысячи гостей. И нередко посетители задаются вопросом: когда здесь появятся новые вольеры?

Ленинградский зоопарк небольшой, строить здесь новые павильоны сложно, поскольку здания находятся в исторической части. Но за этой атмосферой камерности сюда и идут посетители. А с некоторыми животными даже можно подружиться.

Сейчас снова обсуждается идея строительства нового зоопарка. Возникла инициатива больше 30 лет назад. А в 2010 году даже выбрали проект.

Зоопарк у Лахтинского разлива должен был выглядеть как город-сад.

Пока актуального плана нет, но уже есть техническое задание. Быть может, когда-то гости из Лаоса разместятся именно там.

«Если мы построим зоопарк, если у нас будет слоновник, думаю, нам и другие страны подарят слонов, и Лаос, и Вьетнам, и Индонезия дарила. Думаю, с этим проблем особых не будет. Главное — построить», — рассказал директор зоопарка Юрий Журавлев.

В день рождения зоопарка — здесь большая интерактивная программа для посетителей. А сотрудники с радостью расскажут, как найти подход к любому зверю.

