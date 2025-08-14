В Анкоридже усилены меры безопасности накануне встречи Путина и Трампа

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Попов; 5-tv.ru

На дорогах — круглосуточное патрулирование, закрыты туристические тропы.

В самом Анкоридже усиливают меры безопасности. На улицы города вывели круглосуточные патрули. Отряды полиции стянули даже из других Штатов. А чтобы проведению саммита не помешали представители дикой природы — такие, как медведи-гризли — временно закрыли туристические маршруты.

Обстановку у военной базы, где предположительно пройдет встреча, показал корреспондент «Известий» Владимир Артюхов.

«Вот здесь (на обочине дороги. — Прим. ред.), можно обратить внимание, начерчена синяя линяя, за которую заступать нельзя, здесь уже, по сути, начинается военная база. Переступаю — и можно записывать что угодно. Но это пока, 15 августа, скорее всего, будет все гораздо строже», — отмечает журналист.

К военной базе Эльмендорф-Ричардсон сейчас стягиваются журналисты со всего мира.

