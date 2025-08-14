«Красные флаги»: как брачные аферисты и альфонсы обманывают женщин

Фото: 5-tv.ru

Обманщики искусно воздействуют на чувства жертвы.

Прекрасные речи, клятвы в любви, заверения в совместном светлом будущем и… рассказы о временных трудностях — типичный арсенал брачных мошенников. Женщины, не получающие должного внимания от мужчин, порой готовы пожертвовать всем ради иллюзии семейного счастья. «Известия» рассказали, кто становится добычей альфонсов и как выявить обманщика.

Мечты о герое

По мнению клинического психолога и сексолога Сергея Волкова, женская склонность к фантазиям о принце на белом коне имеет неврологическую основу. Такие женщины часто становятся уязвимыми перед обманом. Стоит появиться мужчине, напоминающему героя мечты, как чувства берут верх над разумом.

«В головах женщин происходит внезапная реализация внутренних очень детских и ранимых убеждений о любви и безопасности. Они воспринимают чужое внимание словно чудо», — поясняет Волков.

В такой ситуации, как утверждает специалист, способность к критическому анализу отключается. Чаще всего в ловушку мошенников попадают женщины, испытывающие неудовлетворенность личной жизнью.

«И это не зависит от материального благополучия — можно быть недовольным и в царских палатах. Такая неудовлетворенность всегда связана с психологическими границами и их провалом в области личных отношений. Аферисты и альфонсы создают иллюзию, что могут дать чувство полноценности, насыщенности жизни», — добавляет эксперт.

При этом внешность и возраст потенциального «принца» для таких женщин не имеют особого значения. К примеру, Надир Абулов, заочно приговоренный к 11 годам за десять эпизодов мошенничества, вовсе не соответствовал образу мечты, но женщины брали на него кредиты и продавали недвижимость.

Сваха Анна Осипова отмечает, что для желающих выйти замуж за состоятельного мужчину внешность партнера часто вторична.

Психологи утверждают, что женщины изначально оценивают потенциального спутника по ряду биологических признаков: физическое здоровье, наличие ресурсов, желание ими делиться, интеллект, доброжелательность и дружелюбие. Все это в комплексе направлено на улучшение жизни будущих детей.

Также важны дружелюбие и высокий интеллект — такие черты повышают шансы мужчины на высокий социальный статус и выживание. А если он еще и красив, то это приятный бонус.

«Когда очень хочется замуж, 90% женщин мечтают о том, чтобы у них был мужчина — неважно какой. Этот статус для многих важен до такой степени, что они готовы тратить свои деньги на альфонсов, а у аферистов чуйка на таких женщин, и они реализуют свои прекрасные способности за первый месяц и даже в первые дни общения», — утверждает Осипова

Красивые слова и их последствия

Некоторые женщины путают настоящие чувства с проявлением внимания. Любой комплимент или жест воспринимаются как проявление глубокой любви.

«А если еще и ночь вместе с ним проведут, то воспринимают все так, словно их отношения уже на всю жизнь. На самом деле это лишь фантазии… А мошенник умело подыгрывает ей и поддерживает сокровенные мечты за счет манипуляций и обещаний», — поясняет Волков.

Альфонсы искусно воздействуют на чувства жертвы, вызывая у нее стыд и вину, что дает им контроль над ситуацией.

«Игра идет на уровне системы восприятия и эмоциональных образов. Например, в детстве девочку учили, что мужчина главный, а значит, надо ему подчиняться и делать все, как он сказал. И вот если женщина так не делает, то партнер наказывает ее молчанием, отвержением, уходит на некоторое время, оставив ее одну. Это очень тяжелые манипуляции — они освежают „память“ нервной системы и погружают человека в детский ужас», — говорит Волков.

Позже аферист возвращается, якобы прощая, но с новыми условиями. Такие качели истощают жертву и лишают ее способности оценивать происходящее трезво.

«Аферисты пользуются этим механизмом, жестко ввергая человека в стыд, то есть в чувство одиночества, ощущения „грязности“, никчемности и безнадежности существования. Но предлагают выход: я прощаю тебя просто так, потому что люблю. А ты можешь доказать, что любишь меня? Можешь это подтвердить действиями?» — продолжает психолог.

В итоге мошенник либо исчезает с деньгами, либо продолжает тянуть ресурсы, обещая светлое будущее.

Анна Осипова добавляет, что женщины, стремящиеся избежать одиночества, легко попадаются на такие уловки. Их привлекают внимание и комплименты, а брачные мошенники этим прекрасно пользуются. По ее мнению, родители не должны внушать девочкам, что щедрые ухаживания — признак надежности. Это может создать ложные ориентиры.

Щедрость и красивые жесты — еще не гарантия серьезных намерений.

Как выявить обманщика

Сергей Волков советует следить за скоростью появления сильных чувств. Настоящие отношения требуют времени. И если через пару недель общения кажется, что это «тот самый», стоит сделать паузу. Настоящий человек подождет, мошенник — начнет давить.

Что делают современные альфонсы? Мошенники убеждают жертв взять кредиты или продать имущество, прикрываясь романтичным образом. Но, по словам Волкова, зрелый мужчина решает проблемы сам, не перекладывая их на малознакомую женщину. А вот аферисты жалуются, играя роль сильного, но временно ослабленного героя. Женщина же начинает помогать, забывая о границах дозволенного.

Сваха Анна Осипова напоминает: такие решения требуют доверия и времени. Профессионал может заметить ложь, обычному человеку сложнее.

По ее мнению, тревожным сигналом служит просьба о помощи на раннем этапе — «у меня проблемы», «нужен кредит» и так далее.

Женщины соглашаются, а потом удивляются, что их обманули. Лучше сразу отказать и посмотреть, что будет. Настоящий мужчина не исчезнет, уверена эксперт.

