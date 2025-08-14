Теперь наш канал доступен в MAX
Присоединяйтесь, не теряйтесь!

Расчет «Урагана» нанес удары по укрепрайону ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Алексей Мокряков 33 0

Опубликовано видео, как расчет «Урагана» нанес удары по укрепленному району ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

ВС РФ продолжают наступать на красноармейском направлении.

Военнослужащие расчета РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» нанесли удар по укрепленному району ВСУ на красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Стрельба велась с расстояния более 30 километров, расчеты разведывательных БПЛА подтвердили уничтожение боевой техники и живой силы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.