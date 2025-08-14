Расчет «Урагана» нанес удары по укрепрайону ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчет «Урагана» нанес удары по укрепленному району ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

ВС РФ продолжают наступать на красноармейском направлении.

Военнослужащие расчета РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» нанесли удар по укрепленному району ВСУ на красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Стрельба велась с расстояния более 30 километров, расчеты разведывательных БПЛА подтвердили уничтожение боевой техники и живой силы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.