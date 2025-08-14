Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

В перечень вошли картины, снятые до 1991 года.

В Министерстве просвещения сейчас с особым вниманием смотрят советскую классику, оценивая список из 100 советских кинолент, рекомендованных теперь к просмотру каждому школьнику от четвертого класса и старше. А все для того, чтобы лучше понимать прошлое своей страны. Но вот сможет ли новое поколение оценить те же «Семнадцать мгновений весны» или «Чапаева» — разбирался Игорь Балдин.

Ну кого из рожденных в 1970-1980-е не вжимало в кресло от кадров первого советского вестерна «Неуловимые мстители», кто не представлял себя гардемарином, всей душой переживая за судьбу Алеши и Софьи.

Теперь песни из легендарных фильмов узнает и поколение зумеров. Составлен список из 100 картин, что будут показывать в школах — и все, от Эйзенштейна до Михалкова, сплошь классики. Вроде тех, что взирают на нас со страниц учебников по литературе.

«Кино надо преподавать так же, как литературу. Литературу преподают по крупным мастерам. Мы, собственно, предложили кино, снятое до 1991-го года. Почему? Потому что должно пройти время», — говорит Карен Шахназаров, режиссер, генеральный директор «Мосфильма».

В списке и романтичные «Алые паруса», и игриво-ностальгические «Покровские ворота», и тяжеловесный «Солярис» Тарковского, который не каждый взрослый осилит.

Режиссеры просят сделать просмотр советских фильмов даже не факультативом — отдельным школьным предметом — «История кино».

«То, что это может стать предметом „Советский кинематограф“, на мой взгляд, это важно, потому что тогда к этому отношение будет не как к развлечению, а как к уроку, то есть как к определенной работе», — считает режиссер и сценарист Егор Кончаловский.

Проще всего будет московским и петербургским школьникам. Многие места, где снимали классику, почти не изменились. Знаменитый дом со львами — неподалеку от Арбата. Здесь герой фильма «Офицеры» Трофимов знакомится со своей Любашей. На месте и памятник Лермонтову у Красных Ворот — тот самый «мужик в пиджаке» из «Джентльменов удачи».

Но все ли сейчас поймут цитаты из знаменитых кинолент? У рожденных в этом тысячелетии клиповое мышление и совсем другой образный ряд — средний хронометраж Tik-Tok скетча — секунд 20-30. Ну как одна панорама в классическом фильме.

«Так же как приучали молодое поколение к этому безобразию, кровопролитию, быстрым планам и так далее, так же будем приучать к другому. К тому, что есть классика, а это навсегда», — отмечает актер и кинорежиссер Николай Бурляев.

И вот хороший пример: зумеры, не осилившие «Войну и мир» Толстого на бумаге, смотрят ее экранизацию — киноклассику Бондарчука — впуская в себя что-то важное и вечное, что никак не уложишь в несколько секунд модного рилса.

