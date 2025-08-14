Он был, он есть, он будет с нами всегда: в Петербурге простились с Иваном Краско

Фото, видео: Известия/Глеб Лазуков; 5-tv.ru

В сентябре Народному артисту исполнилось бы 95 лет.

Петербург сегодня простился с одним из лучших актеров театра и кино — Иваном Краско. Его ценили не только за талант, но и за искренность, честность и доброту. Все это он сохранил, несмотря на тяжелые удары судьбы — сумел вернуться на сцену даже после похорон сына. О человеке, которого часто называют символом города на Неве, рассказывает корреспондент «Известий» Полина Пятышева.

Иван Краско — голос Ленинграда. Больше полувека звучал со сцены Театра Комиссаржевской. И останется в памяти навсегда.

Он уходит в морском кителе. Это не театральный костюм, а часть его самого. Краско с отличием закончил военно-морское училище, служил на корабле, но сердце выбрало сцену.

«Ванька играл всех... Мастер был большой. Действительно, старший товарищ. Он для меня таким и остался», — говорит Народный артист России Георгий Штиль.

Начинал в БДТ, но родным стал Театр Комиссаржевской. Здесь были его «Доходное место» и «Дама с камелиями», «Костюмер» и «Эрос». Он умел оживлять классику и не боялся современных текстов.

«Он читал стихи, он читал их наизусть. Он не признавал бумажки. И читал так, что просто захватывало», — вспоминает главный концертместер театра «Родом из блокады» Алена Чугунова.

Народный артист России, моряк и романтик. В его фильмографии больше 200 работ.

«Мы смотрели его сказки, приходя со школы, я садился на кухню и бабушка включала радио, Иван Иванович читал свои стихи. И так всю жизнь», — вспоминает концертный директор Краско Вячеслав Смородинов.

Проводить актера пришли сыновья Иван и Федор. Здесь же — коллеги, друзья, поклонники. Бывшая жена Наталья Вяль и сиделка Дарья, которая была рядом в последние годы. Не смогла сдержать слез.

«Это мой родной человек, я буду помнить его всегда! Спасибо большое, Ванечка, что ты был в моей жизни!» — говорила женщина.

В сентябре ему бы исполнилось 95. Возраст внушительный, но для него был лишь цифрой. Коллеги вспоминают — в нем всегда кипела жизнь, а любовь зрителей возвращала молодость.

«Он был, он есть, он будет с нами навсегда. Говорят, что незаменимых людей нет — я знаю теперь точно, что такие есть!» — поделилась Анастасия Мельникова, актриса театра и кино.

«Для меня это эпоха ушла, всегда казалось, что он всю жизнь будет!» — добавил актер Дмитрий Яковлев.

Теперь сцена без него, но в памяти Петербурга Иван Краско останется навсегда — как символ города, где море и театр рядом.

