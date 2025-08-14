Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Владимир Зеленский совершил внезапный визит в Берлин.

Сейчас этот бизнесмен пытается заключить одну из главных сделок в своей жизни. Как пишет американская The Hill, наихудший сценарий — это соглашение о территориальных уступках без участия Украины. А вот The Economist отмечает, что это может поставить Украину и ее союзников в безвыходное положение. Всеми силами пытаясь избежать такого исхода, европейцы и Зеленский сегодня пригласили Трампа на видеобеседу. Формат необычный, но сложные времена требуют отчаянных решений. Тему продолжит корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

До чего дошел прогресс: чтобы участвовать в онлайн-саммите, Зеленский офлайн прилетает в Берлин. Немецкий канцлер театрально останавливается на лужайке, чтобы снисходительно посмотреть на человека в черной куртке. Потом несколько раз указывает рукой путь. У Зеленского от такой гиперопеки даже лицо задергалось.

Этот жест должен был показать, что все как бы под контролем. Такой сеанс самоуспокоения перед сеансом видеосвязи с Трампом. Но это тот случай, когда на лицах все написано. Нервозность вполне объяснима: сколько помощников ни подзывай, для Европы и Киева это последний шанс повлиять на американского президента перед его встречей с Владимиром Путиным.

«Мы, европейцы, делаем все, что в наших силах, чтобы направить ход этой встречи в нужное русло. Основополагающие интересы безопасности Европы и Украины должны быть защищены на Аляске. Именно это послание мы, европейцы, сегодня направили президенту США Трампу», — отметил Фридрих Мерц.

По данным британской The Telegraph, Лондон почти умолял лидеров ЕС прекратить «бесполезные комментарии», которые могут только «раздразнить Трампа». Не послушались: Макрон продолжает гнуть свою линию.

«Самое главное, что мы должны здесь заявить: вопросы территорий будут определяющими элементами мирных переговоров. Они неотделимы от гарантий безопасности, предоставляемых остальной части Украины и Европе, и их невозможно обсуждать без присутствия за столом переговоров президента Украины», — заявил глава Франции.

Характерная деталь — ни Макрон, ни Мерц, ни Стармер уже не заикаются о месте за столом переговоров для Европы. Теперь лишь бы пропихнуть Зеленского. Против «трехстороннего саммита» — после встречи на Аляске — и сам Трамп ничего не имеет. Конечно, это же изначально была его идея.

«Если первая встреча пройдет нормально, мы проведем, я скажу так, вторую встречу. Я бы хотел провести ее почти сразу. И мы проведем быструю вторую встречу между президентом Путиным и президентом Зеленским», — предположил Трамп.

Комментируя итоги своей консультации с европейцами, он ни слова не говорит об ультимативных требованиях Киева, читай, ЕС. Их список публикует Politico — там все заезженные мантры: заморозка огня, репарации, гарантии безопасности… Но, что показательно, в соседней же статье — оплеуха режиму Зеленского.

«Администрация Трампа призвала Украину к прагматизму. США «просят их реалистично оценить, что они могут сделать с имеющейся у них боевой мощью, заявил американский чиновник», — говорится в статье Politico.

На пресс-конференции в Берлине Зеленский цитирует свои залежалые требования. Бесполезно. Мерц — нарочно или нет — раскрывает все карты.

«Украина готова к переговорам по территориальным вопросам. Но тогда так называемая линия соприкосновения должна быть отправной точкой», — сообщил канцлер Германии.

То есть сигналы из Вашингтона, раз за разом повторявшего про уступки, наконец дошли до Старого света. Готовность Европы и Киева к утрате территорий, видимо, и стала главным итогом онлайн-саммита Трампа и евробюрократии.

В российском МИД уже назвали европейские консультации «политически и практически ничтожными действиями». Они ни на что не влияют, а служат только одной цели — коллективный Брюссель очень хочет влиться в волну Трампа. Вот и приходится говорить о мире вместо войны.

