«Есть российские аналоги»: что ждет WhatsApp* и Telegram после ограничений на звонки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Данные меры были приняты с целью защиты россиян от мошенников и вербовки.

Введенные ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp* не приведут к полной блокировке сервисов в России. Об этом URA.RU сообщил член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.

«Пока речь не идет о блокировке мессенджеров вообще как таковых. Частичные ограничения введены только в отношении звонков. Что касается звонков для граждан России, то замечательные есть российские аналоги. Я лично сегодня пробовал. Это вопрос не более, наверное, чем привычки в один-два дня», — отметил Гаспарян.

По его словам, такое решение оправдано тем, что в Telegram существует «масса всего, что нарушает российское законодательство». В свою очередь WhatsApp*, как отметил Гаспарян, передает все данные иностранным спецслужбам.

В то же время в Минцифры заявили, что принятые меры касаются только голосовых вызовов, речи о блокировке иных функций в мессенджерах не идет. Также решение Роскомнадзора частично ограничить звонки в Telegram и WhatsApp* поможет эффективнее бороться с мошенниками, сделать интернет-общение более безопасным и снизить риски для российских операторов связи, которые могут возникнуть из-за действий злоумышленников.

Как уточнили в Минцифры, если иностранные мессенджеры будут соблюдать требования российского законодательства, доступ к услугам звонков в них восстановят.

