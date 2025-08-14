Россия сорвала планы Украины по реализации ракетной программы ОТРК «Сапсан»

Фото: www.globallookpress.com/Handout

Ракетный комплекс предназначался для ударов вглубь России, по мирным территориям.

Вооруженными силами России нанесены удары по объектам военно-промышленной инфраструктуры Украины, которые участвовали в разработке оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан». Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«В результате совместной операции Вооруженных Сил и ФСБ России сорваны планы киевского режима по реализации собственной ракетной программы ОТРК «Сапсан», — говорится в сообщении.

Комплекс «Сапсан» предназначался для ударов вглубь России — по мирным территориям. Дальность поражения ОТРК обозначена в пределах 500-750 километров.

Выполняя боевую задачу, ВС РФ применили высокоточное ракетное вооружение и ударные беспилотные летательные аппараты.

Огневое поражение нанесено по наземным и подземным цехам производств. В том числе, по инфраструктуре Павлоградских химического и механического заводов, Шосткинского государственного научно-исследовательского института и Шосткинского казенного завода «Звезда». Здесь производили твердое топливо для ОТРК, артиллерийские и реактивные снаряды, малые авиационные бомбы, термобарические и боевые заряды, а также порох. Кроме этого, в цехах осуществлялась сборка ракет, двигательных установок, систем управления и боевых частей «Сапсана».

