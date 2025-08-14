«Удивительный опыт»: Аскар Ильясов о разнообразии партнерш в постельных сценах
Актер снялся в сериале «Циники». По сюжету, его персонаж часто меняет женщин.
В кадре постельные сцены смотрятся сексуально, однако на съемочной площадке они восторгов не вызывают. Рабочий процесс очень далеко от киношной картинки. Таким откровением поделился актер Аскар Ильясов на премьере сериала «Циники» в беседе с 5-tv.ru.
Признание стало ответом на вопрос о том, чем запомнились съемки сериала.
«Было много постельных сцен. Если это можно к веселому отнести. Был один день, когда было четыре разных партнерши. У Джамала (герой Ильясов. — Прим. ред.) был период в жизни такой. Это удивительный опыт. Это абсолютно незнакомые женщины», — поделился артист.
По его словам, подход у каждой актрисы к сцене различался. Одна могла попросить отыграть «пожестче», а другая наоборот нуждалась в мягкости.
Как уточнил актер, сама механика съемки пикантного эпизода далека от сексуальности. Но, если посмотреть отснятый материал, то на экране химия между персонажами выглядит более убедительно.
Аскар Ильясов играет в сериале авантюриста Джамала, который сбегает из Казани в Москву, чтобы спастись от мести влиятельного отца своей любовницы.
Ильясов в последние годы зарекомендовал себя как блистательный сериальный актер. За его плечами работы в «Эпидемии», «Нулевом пациенте», «Лихих» и «Комбинации»
