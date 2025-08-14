«Удивительный опыт»: Аскар Ильясов о разнообразии партнерш в постельных сценах

Фото, видео: © РИА Новости/ Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актер снялся в сериале «Циники». По сюжету, его персонаж часто меняет женщин.

В кадре постельные сцены смотрятся сексуально, однако на съемочной площадке они восторгов не вызывают. Рабочий процесс очень далеко от киношной картинки. Таким откровением поделился актер Аскар Ильясов на премьере сериала «Циники» в беседе с 5-tv.ru.

Признание стало ответом на вопрос о том, чем запомнились съемки сериала.

«Было много постельных сцен. Если это можно к веселому отнести. Был один день, когда было четыре разных партнерши. У Джамала (герой Ильясов. — Прим. ред.) был период в жизни такой. Это удивительный опыт. Это абсолютно незнакомые женщины», — поделился артист.

По его словам, подход у каждой актрисы к сцене различался. Одна могла попросить отыграть «пожестче», а другая наоборот нуждалась в мягкости.

Как уточнил актер, сама механика съемки пикантного эпизода далека от сексуальности. Но, если посмотреть отснятый материал, то на экране химия между персонажами выглядит более убедительно.

Аскар Ильясов играет в сериале авантюриста Джамала, который сбегает из Казани в Москву, чтобы спастись от мести влиятельного отца своей любовницы.

Ильясов в последние годы зарекомендовал себя как блистательный сериальный актер. За его плечами работы в «Эпидемии», «Нулевом пациенте», «Лихих» и «Комбинации»

Ранее 5-tv.ru публиковал слова актера Дениса Власенко о постельных сценах в кино. Тот рассказал, что не против попробовать все в своей профессии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.