Новый импульс: Ивангород хотят превратить в туристический центр

В планах — развивать город и сохранить его исторический облик.

Ивангород получит новый импульс развития. Мастер-план представили сегодня. Историческую крепость на границе с Эстонией планируют превратить в туристический центр. Для этого восстановят исторический ландшафт, отреставрируют памятники архитектуры и построят новые объекты.

«Для нас очень важно здесь обеспечить комплексное развитие города. И, конечно, необходимо сохранить исторический облик, исторические застройки, особую атмосферу. И в то же время мы должны развивать город по-современному, обеспечить комфортные условия для жизни горожан», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Среди приоритетных задач — обеспечение транспортной доступности города и работа по созданию мест размещения и досуга. В планах по проведению музыкальных фестивалей классической музыки — опыт есть, маэстро Валерий Гергиев привозил туда музыкантов Мариинского театра и проводил выступление в исторических декорациях.

