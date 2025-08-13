Умер «гроза шпионов» — полковник КГБ СССР Владимир Зайцев
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru
Он руководил сложнейшими операциями.
Сегодня не стало одного из самых известных сотрудников органов госбезопасности — Владимира Зайцева. Легенда спецназа, полковник КГБ СССР, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» умер в возрасте 77 лет.
Коллеги Владимира Николаевича говорят, что он был профессионалом высочайшего класса. Руководил сложнейшими операциями.
В 1983 году возглавил одну из групп во время штурма самолета Ту-134 в Тбилиси, который захватили террористы. На его счету — несколько боевых командировок в Афганистан.
«Величайший человек, величайший. Недаром в прессе его окрестили „гроза шпионам“, сколько он взял шпионов. А это же все на нервяке. И в принципе, это спокойствие, настолько расчет был тонкий, что ни одного сбоя не было», — рассказал председатель совета, первый вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Березовец.
