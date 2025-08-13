Ставку по НДФЛ для семей с двумя и более детьми уменьшат до 6%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ежегодную выплату можно будет получить уже в следующем году.

Для семей с двумя или более детьми ставка по НДФЛ уменьшится до 6%. Об этом Владимиру Путину на встрече в Кремле доложил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Это коснется семей, где общий доход не превышает полтора прожиточных минимума. Ежегодную выплату можно будет получить уже в следующем году.

Также глава ведомства рассказал о налоговых поступлениях в бюджет за прошедшие семь месяцев.

«Если позволите, я бы хотел начать с доходов бюджетной системы в целом. У нас рост 7% — это плюс 2,4 триллиона рублей совокупно всех налогов и сборов. Если говорить о федеральном бюджете, то это рост 5%. И при этом стоит отметить, что основной рост нам дают не нефтегазовые доходы. Там плюс 27%, это плюс два триллиона рублей. Если говорить по отраслям, у нас очень неплохо идут показатели у обрабатывающей отрасли, там практически полтриллиона. Также у финансового сектора, у строительного сектора, у торговли. И в пятерку лучших также у нас вошел IT-сектор», — рассказал руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

«Строители вроде немножко припали по объему», — отметил президент РФ Владимир Путин.

«Да, просто динамика упала. Но с точки зрения роста они все равно находятся в лидерах. Вот это важно отметить. При этом мы очень гибко отрабатываем, где у нас есть какие-то вопросы. В частности, по вашему поручению у нас отсрочки работают в Курской, Белгородской области. Там на семь миллиардов получили отсрочку», — заключил Егоров.

Кроме того, стандартные налоговые вычеты на детей уже увеличены в два раза. Это затронет 15 миллионов человек.

