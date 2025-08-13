В России частично ограничат звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Меры вводятся в целях противодействия преступникам.

Роскомнадзор частично ограничит звонки в Telegram и WhatsApp* на территории России. Как пояснили в ведомстве, эти меры вводятся в целях борьбы с терроризмом и мошенниками.

Отмечается, что указанные мессенджеры стали основными площадками для злоумышленников, которые используют их для обмана и вымогательства денег, а также для вовлечения российских граждан в диверсионную и террористическую деятельность.

Владельцам Telegram и WhatsApp неоднократно направлялись требования о принятии мер, однако они были проигнорированы.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — уточнили в Роскомнадзоре.

В России продолжается борьба со звонками преступников и мошенников. В ведомстве напомнили, что с 2024 года работает система «Антифрод», которая блокирует звонки с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи.

В результате такие звонки стали поступать преимущественно через иностранные мессенджеры, которые не обеспечивают безопасность их пользователей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ