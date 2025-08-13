Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

В Еврокомиссии недовольны политикой премьер-министра Виктора Орбана.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены власти в Венгрии с намерением привести к ней лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

В сообщении СВР говорится, что для поддержки Мадьяра задействованы значительные финансовые, административные и медийные ресурсы, включая немецкие партийные фонды, норвежские правозащитные НПО и Европейскую народную партию.

Отмечается, что Еврокомиссия недовольна самостоятельной политикой Будапешта, особенно блокировкой нового семилетнего бюджета ЕС, который, по мнению нынешнего премьер-министра Виктора Орбана, способствует милитаризации Европы и противостоянию России.

В кампанию по смене режима активно вовлечен Киев, который использует спецслужбы и диаспору для дестабилизации ситуации в Венгрии, что еще больше осложняет отношения между странами.

Такие шаги Брюсселя могут привести к значительным политическим изменениям в Венгрии уже к парламентским выборам весной 2026 года, что вызовет серьезные перемены в геополитическом курсе страны и ее отношениях с ЕС и Россией.

