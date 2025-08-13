Чем бы дитя не тешилось: какие кружки пользуются популярностью

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спортивные секции уступили свои лидирующие позицию другим направлениям.

Детей все чаще отдают на шахматы и робототехнику. Об этом изданию Life.ru рассказали основатель семейного клуба Давид Горелишвили и детский омбудсмен по республике Татарстан Ирина Волынец.

По словам Горелишвили, особой популярностью пользуются секции робототехники и столярные мастерские даже у девочек. Среди спортивных секций чаще стали обращать внимание на трюковые самокаты, но намного меньше отдают детей в командные виды спорта.

То, что традиционные футбол, хоккей и волейбол становятся менее востребованными, подтвердила и Волынец.

«Возможно, потому что серьезный большой спорт — это очень дорого и не всегда развивает умственные способности так же хорошо как шахматы. Они переживают второе рождение. Мы наблюдаем за тем, что все больше родителей отдают своих детей именно на этот спорт», — пояснила омбудсмен.

На второй план отошли и гимнастика с фигурным катанием, а вот синхронное плавание сохраняет свою популярность. Кроме того, сегодня часто обращают внимание и на инженерные кружки, притом они востребованы и среди мальчиков, и среди девочек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуме предложили изменить подход к домашнему заданию в школах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.