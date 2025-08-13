Чем бы дитя не тешилось: какие кружки пользуются популярностью
Омбудсмен Волынец: детские шахматные секции стали популярнее футбола
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Спортивные секции уступили свои лидирующие позицию другим направлениям.
Детей все чаще отдают на шахматы и робототехнику. Об этом изданию Life.ru рассказали основатель семейного клуба Давид Горелишвили и детский омбудсмен по республике Татарстан Ирина Волынец.
По словам Горелишвили, особой популярностью пользуются секции робототехники и столярные мастерские даже у девочек. Среди спортивных секций чаще стали обращать внимание на трюковые самокаты, но намного меньше отдают детей в командные виды спорта.
То, что традиционные футбол, хоккей и волейбол становятся менее востребованными, подтвердила и Волынец.
«Возможно, потому что серьезный большой спорт — это очень дорого и не всегда развивает умственные способности так же хорошо как шахматы. Они переживают второе рождение. Мы наблюдаем за тем, что все больше родителей отдают своих детей именно на этот спорт», — пояснила омбудсмен.
На второй план отошли и гимнастика с фигурным катанием, а вот синхронное плавание сохраняет свою популярность. Кроме того, сегодня часто обращают внимание и на инженерные кружки, притом они востребованы и среди мальчиков, и среди девочек.
