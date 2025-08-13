В МВД назвали «кодовые фразы» для распознавания курьера от мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Знание особых выражений поможет быстро выявить злоумышленников и защитить свои ценности.

Министерство внутренних дел России опубликовало список кодовых фраз, которые помогут гражданам отличить реального курьера от человека, работающего на мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства ТАСС.

«Примеры: „я от сотрудника банка“, „выходите, я подъехал“, „все по инструкции“, „не сообщайте никому“. Наличие таких фраз может указывать на участие в преступной схеме», — пояснили в МВД.

Злоумышленники часто звонят под видом курьеров маркетплейсов, просят назвать коды из SMS и используют реальные данные для обмана клиентов, поэтому МВД рекомендует прекращать общение и сообщать о подозрительных лицах. В ведомстве подчеркнули, что курьеры учат условные слова — «проверка безопасности» или «конфиденциально».

За последние дни было задержано около 120 курьеров-мошенников в таких городах, как Москва, Казань и Новосибирск. В Казани один из курьеров получил условный срок за хищение миллиона рублей.

Обращение к населению и усиление осведомленности помогут снизить число случаев мошенничества и защитить граждан от финансовых потерь, особенно учитывая рост ущерба от киберпреступлений в России на 36% в 2024 году.

