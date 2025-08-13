В Конституции все закреплено: МИД РФ про обмен территориями с Украиной

На вопросе обмена территориями с Украиной в МИД РФ указали на Конституцию

Вопрос перемирия с Незалежной будут обсуждать президенты России и США 15 августа.

Вопрос обмена территориями России с Украиной решается Конституцией РФ. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев на брифинге.

«Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано», — заявил Фадеев.

Он уточнил, что цели российской делегации на переговорах двух лидеров определяются национальными интересами нашей страны.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа в городе Анкоридж. Ряд СМИ сообщает, что лидеры РФ и США могут встретиться на базе Эльмендорф-Ричардсон. Одна из тем предстоящей беседы — это прекращение конфликта на Украине.

Аляску в качестве места для проведения данных переговоров выбрали неслучайно. Она имеет практическое и историческое значение для обеих стран. Эти территории когда-то принадлежали Российской империи, что оставило заметный след в этом регионе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров отправится на Аляску в составе российской делегации.

