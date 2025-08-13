Мишустин подчеркнул важность единой классификации гостиниц

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Все средства размещения должны быть внесены в единый реестр до 1 сентября.

Правительство РФ распорядилось о внесении всех гостиниц, кемпингов, баз отдыха и санаториев в единый реестр Росаккредитации к 1 сентября. Об этом 13 августа заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Это необходимо для удобной системы бронирования и контроля качества услуг, чтобы туристы могли легко подобрать и забронировать подходящее место для отдыха.

Руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач сообщил, что уже около 9 тысяч средств размещения прошли оценку и внесены в реестр, а более 3 тысяч объектов впервые попали в поле зрения ведомства.

По его словам, реестр помог «обелить» рынок, увеличить доходы и создать единые правила работы участников отрасли, что должно повысить сервис для российских и иностранных путешественников.

Мишустин подчеркнул, что государство обязано обеспечивать качественное предоставление услуг и делать сервисы удобными для граждан. Важной задачей остается не только регистрация, но и мониторинг соответствия заявленных стандартов реальному уровню сервиса на местах.

Аналитики сервиса «Авито Путешествия» отмечают рост внутреннего туризма: летом в топ‑пять направлений вошли Санкт‑Петербург, Краснодарский край, Москва, Калининградская область и Татарстан. Развитие сегмента стимулирует спрос на специалистов гостинично‑ресторанной сферы, что дополнительно усиливает потребность в прозрачной классификации и контроле качества.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что суд постановил взыскать 49,5 млрд рублей по делу о крушении танкера «Волгонефть-212».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.