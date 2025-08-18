🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 18 августа. Этот день будет наполнен эмоциональной глубиной и желанием закрыться в домашнем уюте.

♈️Овны

Задумайтесь о своей эмоциональной безопасности, возможно, вы уже давно подпали под чье-то влияние. Подумайте о своих целях, не навязаны ли они?

Космический совет: избегайте резких реакций на эмоциональные провокации.

♉ Тельцы

Сегодня вы можете быть рассеянными. Главное признайте это и не пытайтесь сопротивляться своим слабостям. Дайте себе поблажку.

Космический совет: несколько раз подумайте, прежде чем принять решение.

♊ Близнецы



Задумайтесь о стабильности. Проверьте свои финансы и окружение, можете ли вы положиться на друзей и приятелей? Найдите опору.

Космический совет: обнаружьте свои зависимости и освободитесь от них.

♋ Раки

Прислушивайтесь к своему сердцу, у него уже есть все ответы. Не бойтесь выделиться на фоне остальных, сияйте и продвигайте свои идеи.

Космический совет: попросите о помощи, когда это нужно.

♌ Львы

Замедлитесь, дайте себе времени на передышку. Помедитируйте, помечтайте, понаблюдайте. Полезны практики визуализации.

Космический совет: герой не тот, кто вечно совершает подвиги.

♍ Девы

Сегодня вас может тянуть к общению с людьми. Найти единомышленников очень полезно, но не забывайте о дистанции, иначе потеряете свою самость.

Космический совет: не взваливайте на себя чужой крест.

♎ Весы

Задумайтесь о своем будущем, простройте путь к цели, обозначьте границы и трепетно защищайте их. Оставайтесь дипломатичны, не поддавайтесь на провокации.

Космический совет: не жертвуйте собой ради других.

♏ Скорпионы

Ищите вдохновения, читайте книги, слушайте музыку, изучайте картины. Мир наполнен знаками, он хочет помочь вам реализовать себя.

Космический совет: выработайте свою философию и правила жизни.

♐ Стрельцы

Откройтесь окружающим. Найдите людей, с которыми сможете искренне поговорить по душам. Не бойтесь пораниться, доверяйте интуиции.

Космический совет: избегайте подозрительности.

♑ Козероги

Посмотрите на своих конкурентов и соперников, возможно, у вас есть точки соприкосновения, которые превратят вас в союзников. Будьте гибкими.

Космический совет: избегайте категоричности и жестокости.

♒ Водолеи

Не пытайтесь быть полезными, это не ваш путь. Придите к внутренней уверенности и абстрагируйтесь от чужого мнения и потребности в похвале.

Космический совет: откажитесь от образа жертвы.

♓ Рыбы

Возьмите судьбу в свои руки и подарите себе радость: займитесь хобби, проведите время с друзьями или запланируйте свидание. Вам нужен отдых и подзарядка.

Космический совет: позвольте себе проявлять чувства.