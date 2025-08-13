Талантливый и добрый человек: в Петербурге простились с Иваном Краско

В Петербурге простились с народным артистом РФ Иваном Краско

Более полувека он отдал театру и сыграл в нескольких десятках фильмах.

В Петербурге простились с народным артистом РФ Иваном Краско. Он отдал театральной сцене более 50 лет и дарил зрителям искренность и глубину. Его яркие образы навсегда останутся в памяти. Каждая роль — маленькое произведение искусства. В театре имени Комиссаржевской собрались родственники, друзья, коллеги и поклонники.

По словам близких, актер был не только талантливым человеком, но и честным и добрым.

«Ванька играл всех. Офицеров, всех. Три или четыре типа, всех он играл. Вообще, мастер был большой комедии», — поделился воспоминаниями народный артист России Георгий Штиль.

Актер сыграл в нескольких десятках фильмов. Наиболее известные его роли в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Иван Краско — человек тяжелой судьбы. Он похоронил сына, тоже знаменитого актера, Андрея Краско. Но нашел силы вернуться на сцену.

Народный артист России ушел из жизни 9 августа. Ему было 94 года.

