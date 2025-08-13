Виктор Орбан: Украина уже проиграла в войне
По мнению премьер-министра Венгрии, капитуляцию киевского режима откладывают только подачки Запада.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина уже проиграла в войне. Неизбежную капитуляцию киевского режима откладывают только подачки из США и Евросоюза. Об этом Орбан сказал в эфире местной телекомпании.
«Украинцы проиграли противостояние. А Россия его выиграла. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, признает, что это произошло. И что из всего этого последует. Так что сейчас украинцы находятся в очень сложном положении», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее Венгрия отказалась присоединиться к совместному заявлению европейских стран по поводу переговоров США и России на Аляске. Европа пыталась навязать свои условия для встречи, на которой не будет представлена. Даже Лондон призвал европейских лидеров прекратить бесполезные комментарии.
