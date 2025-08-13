Сергей Лавров отправится на Аляску в составе российской делегации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

В Анкоридже, тем временем, активно готовятся к встрече российского и американского лидеров и молятся за мир.

На Аляску отправится большая российская делегация. В том числе наш министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили в МИД.

Стало известно, где именно встретятся лидеры России и США. По данным CNN, переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске. Сейчас там идет активная подготовка к историческому саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа.

Это место выбрали неслучайно. Аляска имеет практическое и историческое значение для обеих стран. И влияние русской культуры на американский штат очень заметно. Корреспондент «Известий» Владимир Артюхов все увидел.

«В этом парке все напоминает Россию, здесь есть даже березы, вообще это большая редкость для материковой части Соединенных Штатов», — отмечает корреспондент.

В церквях Анкориджа массово молятся за мир перед саммитом. Надеются, что встреча президентов России и США поможет прекратить украинский конфликт. На улицах все обсуждают грядущее событие и проявляют неподдельный интерес к нашей стране.

«Многие сами подходят и говорят о своей точке зрения. Задают вопросов очень много. Надо понимать, что эти люди живут в одном информационном пространстве, у них нет другого. Но в то же время могу сказать, что очень большой интерес и к русским, и к России», — рассказала специалист по туризму на Аляске Ирина Дергулева.

Тем временем Зеленский срочно вылетел в Берлин на встречу с европейскими покровителями, пишет газета Bild. Сегодня они проведут видеоконференцию с Дональдом Трампом и попытаются уговорить президента США учесть их интересы на переговорах с Владимиром Путиным.

«В Брюсселе пытаются саботировать встречу Путина и Трампа на Аляске, дискредитировать ее. Они говорят о коалиции желающих и о том, что должно быть общее мнение, переговоры с участием всех. Для меня это означает, что они готовы сражаться до последнего украинца», — отметил профессор американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

Как пишет Politico, в Киеве боятся, что Трамп навяжет стране соглашение с Россией после саммита на Аляске. А территориальные уступки могут стать политически фатальными для главы киевского режима, подчеркивает издание.

