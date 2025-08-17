🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 17 августа. Этот день может оказаться рассеянным, но при этом требовать решительных действий.

♈️Овны

Не держитесь за старое, ищите легкость и вдохновение во всем. Хватайтесь за любую идею, реализуйте ее, как получится, и беритесь за новое дело.

Космический совет: не бойтесь ошибаться.

♉ Тельцы

После долгой работы вам нужен комфорт, сконцентрируйтесь на создании уюта, найдите то, что вызывает у вас раздражение, и избавьтесь от этого.

Космический совет: проверьте детали, но не предавайтесь фанатизму.

♊ Близнецы



Сегодня вас могут провоцировать и соблазнять сплетнями. Не поддавайтесь и держитесь своих идеалов, иначе столкнетесь с последствиями.

Космический совет: избегайте поспешных выводов.

♋ Раки

Уходите от грубых людей и заводите новые знакомства. Чужие души будут раскрываться перед вами, будьте к ним трепетны.

Космический совет: не копите обиды.

♌ Львы

Будьте щедры к другим людям, не скупитесь на похвалу, поддерживайте чужие начинания, и окружающие превратятся в ваших верных союзников.

Космический совет: будьте лидером, который слышит других.

♍ Девы

Разгрузите голову, не пытайтесь контролировать сразу все, детали будут ускользать от вашего взора. Смените фокус на легкое общение и сотрудничество с другими.

Космический совет: не ищите изъяны.

♎ Весы

Окружите себя эстетикой: посетите музей, купите цветы, приведите в порядок пространство. При этом не оставайтесь одни, позовите с собой друзей.

Космический совет: любой ценой избегайте конфликтов.

♏ Скорпионы

Сила в глубине, начиная новое дело, погружайтесь в него всей душой и избегайте поверхностности. Доверяйте своему предчувствию.

Космический совет: откажитесь от ревности и манипуляций.

♐ Стрельцы

Следите за языком, в пылу дел вы можете дать обещания, которые по итогу не сможете исполнить. Здраво оценивайте свои силы.

Космический совет: будьте решительны, но не инфантильны.

♑ Козероги

Не поддавайтесь лени, выделите самые важные дела и уделите им хотя бы немного времени. Главное при этом не забыть про близких.

Космический совет: реализуйте идеи сразу после их появления.

♒ Водолеи

Следите за временем! Предаваясь размышлениям и планированию, вы можете упустить благоприятный момент, чтобы начать действовать.

Космический совет: не витайте в облаках.

♓ Рыбы

Пришло время для рефлексии. Подведите итоги проделанному пути, задумайтесь о своих духовных ценностях и избавьтесь от ненужных переживаний.

Космический совет: не позволяйте чужим проблемам захлестнуть вас.