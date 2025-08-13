Грузовик на трассе «Дон» протаранил два КАМАЗа и устроил массовое ДТП

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Водитель одной из фур погиб на месте, другой госпитализирован с тяжелыми травмами.

На трассе М-4 «Дон» грузовик с цистерной потерял управление и на полной скорости протаранил два припаркованных на обочине КАМАЗа. После — задел легковушку, которая двигалась в попутном направлении.

Водитель одной из фур погиб на месте. Другой получил тяжелые травмы. Сейчас он в больнице. Движение на этом участке было перекрыто несколько часов, образовалась многокилометровая пробка.

Ранее 5-tv.ru писал, что на МКАД столкнулись сразу шесть машин: пять грузовиков и автомобиль каршеринга. Водители двух большегрузов практически одновременно протаранили другие машины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.