Суд постановил взыскать 49,5 млрд рублей по делу о крушении танкера «Волгонефть-212»

Ответчиками по делу проходят компании «Каматрансойл» и «Кама Шиппинг».

Суд постановил взыскать 49,5 миллиарда рублей с владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение. Об этом 13 августа сообщил корреспондент «Известий».

В качестве ответчиков выступили компании «Каматрансойл» и «Кама Шиппинг». Истцами по делу стали Росприроднадзор, Генеральная прокуратура, Минтранс и ряд других ведомств.

Во время заседания представители истцов заявили, что фрахтователь судна — компания «Кама Шиппинг» — несет ответственность за происшествие, поскольку шторм не может считаться непреодолимой силой, а выход судна в рейс был совершен в неблагоприятное время.

Суд согласился с этой позицией и полностью удовлетворил иск о возмещении ущерба.

Катастрофа, последствия которой до сих пор отражаются на экологии региона, произошла 15 декабря 2024 года. В Черном море затонули нефтеналивные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», получившие серьезные повреждения. Разлившийся мазут частично достиг побережья Анапы.

На борту «Волгонефти-212» погиб моряк Даниил Саблин. В Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации, а уже 26 декабря он распространился на весь Краснодарский край и получил федеральный статус.

Следствие обвинило капитанов обоих судов в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитан «Волгонефти-212» был взят под стражу, а капитан «Волгонефти-239» отправлен под домашний арест.

