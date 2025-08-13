Фото, видео: www.globallookpress.com/Konrad Wothe; 5-tv.ru

Местные жители проявляют теплое отношение к русской культуре и истории.

Представитель Русского культурного центра на Аляске Ирина Дергулева рассказала 5-tv.ru, что интерес к России среди жителей штата остается высоким.

«Очень большой интерес в любом случае и к русским, и к России. Многие относятся положительно», — отметила она, подчеркивая устойчивые культурные связи между народами.

Дергулева напомнила, что Аляска некогда принадлежала России, и это оставило заметный след в облике региона: русские дома, церкви, памятники, бытовая утварь и даже элементы уклада жизни. В Анкоридже корреспондент отмечал парк с березами, напоминающий российские пейзажи, а также торговый центр Russian Jack Plaza рядом с собором Святого Иннокентия, где можно найти привычные россиянам товары и продукты.

Русский культурный центр регулярно организует памятные мероприятия, посвященные героям Великой Отечественной войны, и участвует в возложении цветов к советским памятникам. Православная вера остается важным связующим элементом для общин и помогает поддерживать традиции.

Контекстуально важным считается и предстоящая встреча президентов России и США 15 августа в Анкоридже, о которой ранее сообщали Белый дом и российские официальные лица. По информации СМИ, саммит может пройти на базе Эльмендорф-Ричардсон, а стороны уже ведут подготовительные переговоры.

