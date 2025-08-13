Захарова о мировой реакции на встречу Путина и Трампа на Аляске

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Предстоящий саммит разделяет международное сообщество на два лагеря.

Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала отклики на встречу лидеров России и США как своеобразную лакмусовую бумажку.

По ее словам, часть стран и политических сил стремится к урегулированию и ожидает прорывных решений по украинскому конфликту, тогда как другая часть реагирует враждебно и пытается сорвать переговорный процесс.

Захарова подчеркнула, что в первой группе находятся «здоровые силы», готовые к конструктивному диалогу и заинтересованные в деэскалации. В противоположность им она выделила тех, кто «шипит и извивается», выискивает лазейки, чтобы перевести разговор в другое русло, и вместо пожеланий успеха желает любых препятствий на пути к мировому урегулированию.

Ввстреча должна состояться 15 августа на Аляске. Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры 8 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал выбор места логичным, а пресс-секретарь Белого дома указал на Анкоридж как на город проведения. Ожидается, что переговоры позволят определить конкретные шаги для урегулирования ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Польша пытается найти «русский след» в выходке украинских нацистов в Варшаве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.