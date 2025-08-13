Новые обследования и анализы: как могут измениться стандарты лечения гипертонии

Фото, видео: © РИА Новости/Николай Хижняк; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Заболевания стремительно молодеет: его выявляют у пациентов до 30 лет. В России этот диагноз у каждого восьмого.

Минздрав предложил изменить стандарты диагностики и лечения гипертонии. Срок наблюдения за пациентами может увеличиться. Расширится и список обязательных обследований. Однако эксперты считают, что нововведение создаст дополнительную нагрузку на систему ОМС и самих врачей. Насколько обоснованы эти опасения? И поможет ли новый подход снизить риск инфарктов и инсультов — выяснила корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

На тонометре зашкаливают показатели. Гипертонический криз, нужна неотложная помощь. Ведь последствия высокого давления могут быть фатальными. Инфаркты, инсульты, поражения почек и кровеносных сосудов.

Гипертония молодеет и зачастую протекает бессимптомно. Сегодня ее выявляют у пациентов до 30 лет, которые даже не измеряют давление и не посещают кардиолога, а делать это необходимо.

Постоянные стрессы, неправильный образ жизни, вредные привычки — факторы риска. Чтобы предотвратить развитие болезни, в Минздраве предлагают лечить гипертоников по новым правилам, скорректировав стандарты, которые не менялись много лет. Сейчас у врачей есть в среднем десять дней, чтобы поставить диагноз. Именно в этот срок пациенты должны пройти все обследования, но часто сделать это не успевают.

«Когда больной обращается, он уже имеет проблемы, которые требуют всестороннего наблюдения, и это не вкладывается в отведенные десять дней. Иногда это требует контроля в течение недели, иногда это могут быть месяцы, иногда это полгода, иногда это год», — отметил кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

В распоряжении «Известий» оказался проект приказа. Его авторы предлагают увеличить продолжительность лечения: теперь вместо десяти дней она может составить максимум год. В группе риска, в основном, пожилые люди. У пенсионерки Маргариты Яшиной проблемы с сердцем, скачет давление. Врачи назначили сразу четыре препарата. И теперь пожилая женщина вынуждена пить таблетки горстями.

«У моей бабушки этот диагноз уже очень много лет. Правильно подобранное лечение мы уже используем много лет, она у меня на таблетках, и если пропускает, у нее сразу повышается давление», — рассказала внучка Маргариты Яшиной Марина Щукина.

На таблетках и пенсионерка Екатерина Новопашина. Она меняет лекарства едва ли не каждый месяц, но показания тонометра все равно растут.

«У нас не лечат гипертонию, а залечивают, дают таблетки. А я считаю, что надо в первую очередь выяснить причину. Вся проблема в том, что не хватает врачей, и им дают 12 минут, она только успеет давление смерить, даже толком не выслушает», — рассказала гипертоник Екатерина Новопашина.

Гипертоники считают, что новые стандарты повысят качество лечения. Ведь у медиков будет больше времени, чтобы выявить причину заболевания. Кроме того, планируют расширить список обязательных обследований, которые проводят в рамках ОМС. Добавятся новые анализы и консультации узких специалистов, например, нефролога. А еще регулярными станут осмотры у кардиолога в условиях стационара. При этом нагрузка на медперсонал возрастет.

«Те новые анализы, которые дополнили уже имеющийся список, это печеночные ферменты АЛТ, АСТ, общий билирубин, общий белок, рентгенография грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости. Врачи переживают только за то, что будут большие очереди. Естественно, пациенты будут переживать», — отметила врач-кардиолог, аритмолог Ольга Савонина.

Врачи уверены, что принятие новых стандартов обусловлено временем. Количество пациентов с гипертонией растет ежегодно. В России этот диагноз у каждого восьмого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.