Поезд с опасным грузом сошел с рельсов в Техасе
Фото, видео: 5-tv.ru
Опрокинулись 35 вагонов и цистерн, начался пожар.
Экстренные службы Техаса ликвидируют последствия железнодорожной аварии, которая может перерасти в техногенную катастрофу.
Состав, перевозивший опасный груз, сошел с рельсов. Опрокинулись 35 вагонов и цистерн. После чего начался пожар. Его до сих пор тушат аварийные службы. Действуют с предельной осторожностью.
Неизвестно, насколько ядовитым может быть содержимое цистерн.
