Польша пытается найти «русский след» в выходке украинских нацистов в Варшаве

Польша готовится выдворить из страны украинцев за демонстрацию бандеровской символики. На концерте в Варшаве беженцы развернули флаг запрещенной УПА*. Ее члены ответственны за гибель тысяч поляков в годы Второй мировой. Закономерно, выходка спровоцировала жесткую реакцию. Но даже тут польские власти умудрились найти пресловутый «русский след». Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев разбирался в деталях громкого скандала.

Развернуть флаг УПА* на стадионе в Польше — это все равно что махать нацистским полотнищем в Хатыни. Но они это сделали, а теперь оправдываются и извиняются, явно зачитывая текст по бумажке.

«Я не очень хорошо говорю по-польски, но хочу вам кое-что рассказать. Я Дмитрий. Я не хотел возбуждать негативные эмоции. Флаг, который я держал, для меня был символом спасения Украины», — сказал Дмитрий Дрыганец.

Так называемый символ спасения — красно-черный флаг запрещенной Украинской повстанческой армии (УПА)*. Беженцы с Украины притащили его на концерт в Варшаве. Устроили погром на стадионе. Танцы с символом нацистов вызвали жесткую реакцию поляков.

«Думаю, большинство посетителей концерта, по крайней мере мужчины, должны быть на передовой или где-нибудь в казармах, а не тусоваться здесь, в чужой стране, и устраивать драки», — отметил журналист Кароль Дарморос.

Имена зачинщиков демонстрации с бандеровским флагом моментально вычислили. Главарь — Дмитрий Дрыганец, родом из Винницкой области Украины, временно проживает в Дании. В его аккаунтах было более восьмидесяти видеозаписей, но сейчас только одна — с сомнительными извинениями.

«Я благодарен всем полякам, которые помогали украинцам и помогают сейчас. Большое спасибо от всего сердца. Прошу прощения еще раз», — заключил Дрыганец.

Польша не простила. Главного виновника провокации требуют найти и наказать. А всех, кто попал вместе с ним в кадр, уже собрались выдворить из страны.

«Я рад сообщить, что ситуация, которая до такой степени потрясла общественность, завершилась. Начинается процедура выезда из страны, и они должны будут покинуть ее добровольно или под принуждением. В этой группе 57 украинцев», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Вместе с этим заявлением Туск выдал и другое: выходка на варшавском стадионе, по его мнению, могла быть организована российскими спецслужбами. Руку Москвы премьер-министр, известный своими недружественными взглядами, судя по всему, видит вообще повсюду.

«Это точно намеченная и определенная цель российских агентов и действия России в Польше — разделить украинцев и поляков. Мы не должны допустить развязывания волны ненависти между нами», — добавил Туск.

И это при том, что такие выходки украинские беженцы устраивают в Польше регулярно. На днях на памятнике жертвам Волынской резни в Домоставе неизвестные написали «Слава УПА*». Президент Польши назвал прославление бандеровцев возмутительным.

«Мы осознаем, что на Украине бандеровская символика, в том числе в системе общего образования, не описывается таким образом, который соответствовал бы историческим исследованиям. Меня она возмущает. Она неприемлема в общественных местах в Польше. И мы должны реагировать на подобные вещи решительно, высылая таких людей», — отметил президент Польши Кароль Навроцкий.

Символы украинских националистов для большинства поляков — все равно что красная тряпка для быка. Ведь многие в стране еще помнят Волынскую резню. События на нынешней территории Украины и Польши 1943–1944 годов привели к гибели десятков тысяч этнических поляков, которых бандеровцы убивали самыми зверскими способами.

Возможно, после новых выходок относиться к украинским беженцам тут начнут еще жестче.

* — террористическая организация, запрещенная в России.