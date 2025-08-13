ВС РФ уничтожили американский MaxxPro

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Также на южно-донецком направлении подорвали машину с вражеским десантом.

Ответ на провокации неонацистов всегда один. И дают его наши подразделения на передовой.

Точным попаданием уничтожен американский броневик MaxxPro. Натовской технике не удалось уйти от скоростного FPV-дрона.

Там же, на южно-донецком направлении, подорвали машину с вражеским десантом, сорвав тем самым ротацию боевиков.

