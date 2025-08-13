Путин и Трамп могут встретиться на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже

Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Белый дом не хотел проводить встречу на данном объекте, но только он подходит по соображениям безопасности.

Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа уже почти официально пройдут на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на американских чиновников.

Причем, по информации телеканала, Белый дом не хотел проводить переговоры на военном объекте.

Но база стала единственным подходящим вариантом из соображений безопасности. Поскольку на Аляске сейчас разгар туристического сезона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.