Грузовик в Кабардино-Балкарии упал в реку с 20-метровой высоты

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики/prockbr; 5-tv.ru

Следующие кадры сделаны в Кабардино-Балкарии (КБР). Многотонный грузовик сорвался с 20-метровой высоты и упал в реку. Вода хлынула в кабину. Водитель не смог выбраться и погиб на месте.

Сейчас там работают следователи. А спасатели вытаскивают искореженную машину из реки.

