Фото УЗИ вместо открытки: как Илья Гуров предсказал беременность подруги

Артист раскрыл свой рецепт исполнения желаний. И кажется, его может освоить каждый, если по-настоящему поверит.

Певец и композитор Илья Гуров обладает сверхъестественными способностями. По крайней мере, силой убеждения — точно. Иначе как объяснить, что только благодаря ему забеременела его замужняя подруга, тоже певица, Лена Семенова. Нет-нет, не так, как вы подумали! Дело в том, что предсказание Гурова помогло ей поверить в мечту и стать мамой после многих безуспешных попыток.

«Я буквально напророчил ребенка. Меня назвали в честь Ильи Пророка. У них не получался ребенок, а я сказал, мол, Лена, вы все делаете неправильно! Вам нужно верить в то, что ты уже беременная, визуализировать это. И когда ты выходишь на сцену, ты должна просто представлять себе, что ты любящая жена, любящая мама, представлять себя в этом амплуа», — вспомнил исполнитель на премьере сериала «Дыши» в кинотеатре «Художественный».

Чтобы поддержать подругу, Гуров написал для нее песню «Ты так нужен мне». И в тексте есть такие слова: «Бьется новая жизнь под сердцем моим». В общем, вместе артисты принялись говорить, думать и даже петь о будущем малыше. Прошло немного времени, и на Новый год от приятельницы музыкант получил не праздничную открытку, а снимок УЗИ.

«Все девять месяцев я был с ней рядом. Мы даже ездили на последнем месяце в отпуск в Турцию и танцевали на концерте группы „ВИА Гра“. И родился потрясающий ребенок Лев», — поделился Гуров.

По словам певца, в день появления на свет малыша он почувствовал важность момента на расстоянии. Оставалось только позвонить подруге и убедиться, что прямо сейчас она готовится к операции — кесареву сечению. Иначе из-за размеров ребенка естественные роды могли окончиться бедой. И тут еще одно большое удивление — даже это прежде предсказывал экстрасенс Гуров.

«Сейчас ребенку уже десять лет, он прекрасный, талантливый, поет песни. Я практически его второй папа, если можно так сказать», — заключил музыкант.

