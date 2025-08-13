«Это нормально»: актриса Зоя Бербер рассказала о чувстве ненависти матери к ребенку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Отношения с подрастающим поколением бывают сложными, и порой дети пробуждают в родителях неожиданные эмоции.

Когда кто-то говорит, что ненавидит своего ребенка, это значит, у него сложности с восприятием самого себя. Таким мнением актриса театра и кино Зоя Бербер поделилась с 5-tv.ru на премьере сериала «Дыши» в кинотеатре «Художественный». Как подчеркнула звезда, испытывать разные, в том числе негативные, чувства порой может каждый родитель.

«Это нормально, но единственное, что мы сейчас когда это переводим в слова, это звучит ужасно. Тут не совсем то, как это звучит словами, тут по-другому. Скорее, не к ребенку, а к себе, вопросы все у них к себе. Просто мозг, чтобы себя защитить, называет это по-другому», — сказала Бербер.

Артистка тоже мама. У нее десятилетняя дочь Надежда от сценариста Александра Синегузова, в июне прошлого года она также родила сына от коллеги по цеху Максима Белбородова, нынешнего супруга. Мальчика назвали в честь отца. В интервью журналу «ОК!» Бербер откровенно говорила о сложностях родительства и не скрывала, что порой теряет контроль из-за демонстрирующей характер старшенькой.

Несмотря на периодические конфликты, которые актриса называет репетицией переходного возраста, она старается не терять связь с дочерью. И очень радуется, что муж сумел найти к девочке подход. Белбородов дает падчерице советы, обсуждает проблемы в школе, успевая при этом укладывать маленького Максима. А Бербер с удовольствием наблюдает за этими идиллическими моментами.

Еще одна звездная мама Дана Борисова настолько далеко пошла в попытках стать дочери Полине другом, что время от времени превращается в героиню нового скандала. Например, об этом ранее писал 5-tv.ru, «помогает» девочке худеть с помощью опасных препаратов, одобряет пластику носа и филлеры в губах. А той нет еще и 18 лет! Теперь Полина планирует, с позволения матери, изменить фигуру — снова с помощью хирурга.

