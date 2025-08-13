На помощь многодетным семьям в России выделены 540 миллионов рублей

Мишустин сообщил о выделении около 540 миллионов на выплаты многодетным семьям

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Семьи с тремя детьми и более, по мнению экспертов, быстрее обеспечат прирост населения в стране.

Прирост населения в России напрямую связан с количеством детей в каждой отдельной семье. Для этого власти страны создают все новые механизмы поддержки многодетных родителей. Так, на очередном оперативном совещании в правительстве премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении 540 миллионов рублей на соответствующие нужды. Как сообщается в материале URA.RU, семьи с тремя и более детьми быстрее обеспечат прирост населения, чем родители с одним ребенком — так говорят опрошенные журналистами эксперты.

Сегодня после появления третьего малыша россияне получают единовременно 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, на Дальнем Востоке — миллион. Эти деньги получили уже две тысячи семей, траты бюджета составили 800 миллионов рублей в рамках софинансирования. Некоторым регионам, чтобы поддержать программу, нужны дополнительные средства. Поэтому правительство готово направить в данную сферу еще 540 миллионов. Их хватит на 1,2 тысячи семей.

«Мамы и папы, которые создают большую семью, должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия», — заключил Мишустин.

Автор программы материнского капитала, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов уверен, что прирост населения в стране начнется, когда в каждой семье будет минимум три ребенка. Вероятность, что пара с двумя детьми родит третьего, выше, чем шанс на появление первого у бездетных. Поэтому очевидно, что мерами поддержки стоит мотивировать именно людей с детьми.

Власти особенно помогают регионам, которым не хватает средств на реализацию программ. И статистика говорит, что такой подход работает. С января 2024 года по январь 2025-го число многодетных семей в России выросло с 2,4 до 2,65 миллиона. Усилением программ, полагает Сафонов, могли бы стать жилищные сертификаты и возможность бесплатно учиться в вузах.

